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Сборная Франции победила Хорватию в финальном матче ЧМ по футболу в России.
Первый тайм остался за Францией – 2:1. Во второй половине француз довели счет до крупного (4:1), но хорваты сумели отыграть один гол. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Дидье Дешама.
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