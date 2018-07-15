В матче за золото французы уверенно победили

Сборная Франции победила Хорватию в финальном матче ЧМ по футболу в России.

Первый тайм остался за Францией – 2:1. Во второй половине француз довели счет до крупного (4:1), но хорваты сумели отыграть один гол. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Дидье Дешама.