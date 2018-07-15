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Франция стала чемпионом мира по футболу

Christian Charisius/dpa
продолжениеЧМ-2018 завершен: Подводим итоги
В матче за золото французы уверенно победили

Сборная Франции победила Хорватию в финальном матче ЧМ по футболу в России.

Первый тайм остался за Францией – 2:1. Во второй половине француз довели счет до крупного (4:1), но хорваты сумели отыграть один гол. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу подопечных Дидье Дешама. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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