ЧМ-2018 завершен: Подводим итоги

Французы ликуют, хорваты валяются опустошенные, Макрон утешает президента Хорватии, и все это под проливным дождем

Сразу после финального свистка в матче Франция – Хорватия стало немного грустно. Футбольная фиеста длинной месяц закончилась, впереди суровые будни. Настало время подвести итоги

Первый Чемпионат мира по футболу в России откровенно удался. Сколько было негатива до старта турнира, но стоит ли теперь о нем вспоминать? За прошедший месяц иностранцы убедились, что наша страна далека от стереотипных представлений о том, что живут здесь холодные и дикие люди. В свою очередь, россияне тоже смогли почувствовать, какого это – жить в многообразном и открытом ко всему мире.

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МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Россия разная, что можно понять из рассказов зарубежных гостей. Разумеется, для всех стало приятной неожиданностью то, что мы очень гостеприимная нация, которая готова окружить заботой и комфортом гостя несмотря ни на какие перипетии в отношениях между нашими странами. В конце концов, спорт вне политики.

Также за рубежом осознали, что Россия сегодня вполне обычная развивающаяся страна, а не какое-то зло, которое норовит всех уничтожить ядерным оружием. Это не Советский Союз с пустыми полками магазинов и ГУЛАГом, в чем убедились все, даже американцы, где такое представление о нашей стране, пожалуй, наиболее живучее. Хотя, конечно, не все идеально – иногда может подвести сервис или незнание английского языка большинством населения.

Кстати, об англичанах. Вот уж кто пережил настоящий переворот в сознании от поездки в Россию. Британские СМИ были в первых рядах критиков хозяйки ЧМ-2018, за что им изрядно досталось от своих соотечественников, которые рискнули отправиться к нам в гости. Пусть их высадился непривычно маленький десант, и на улицах российских город не было слышно слаженного английского пения, но именно они внесли наибольший вклад в "реабилитацию" имиджа страны. Многие начали делиться восторженными впечатлениями от футбольного праздника, а некоторые особо возмущенные по возвращению на родину обрушивались с критикой на британских журналистов.

Итоговую оценку хозяйке поставил глава ФИФА Джани Инфантино. Накануне финала он не скупился на комплименты в адрес организаторов и назвал этот Чемпионат мира лучшим за всю историю розыгрышей.





ДВОЙНОЙ ТРИУМФ

Согласитесь, что ожидание турнира было волнительным не только потому, что это наш первый домашний мундиаль, но еще и потому, что мы боялись оглушительного провала российской сборной. Результаты товарищеских матчей не просто заставляли сомневаться в выходе из довольно легкой группы, они приводили болельщиков в отчаяние. Однако в итоге все завершилось непросто хэппи-эндом, а настоящим триумфом. Шутка ли, один из главных аутсайдеров соревнования остановился в шаге от полуфинала! Лишь два промаха в послематчевой серии пенальти с Хорватией отделили нас от повторения того безудержного веселья, которое было в 2008 году на Чемпионате Европы.



Преображение России на ЧМ оказалось сюрпризом для всех и вызвало не только потоки похвалы, но и подозрения в применении допинга. Среди "обличителей" особенно отличились британцы и немцы. Кстати, в Германии выдвинули наиболее оригинальную теорию, дескать наши футболисты одолели в плей-офф Испанию благодаря вдыханию аммиаку, который добавил им выносливости.

Любимую тему допинга не обошел и немецкий журналист Хайко Зеппельт, который снимал документальные фильмы о "допинговой системе" в России перед зимней Олимпиадой в Пхенчхане. Если бы не он, о запрещенных веществах на ЧМ, наверно, вообще не сказали бы ни слова.

Стоит признать, что все-таки несколько эксцессов на мундиаля имело место быть, но они никак не связаны с организацией турнира.





ИНОСТАНЦЫ И СЕКС

Перед началом месяца большого футбола женской части населения России настойчиво рекомендовали воздержаться от интимных связей с зарубежными гостями. Но россиянки, если верить нашим наблюдательным и ревнивым мужчинам, так и не прислушались. Отечественные СМИ даже подняли хайп на этой теме, выступив морализаторами. Женщины заметили уязвленное мужского самолюбия россиян и принялись их активно "троллить", объясняя превосходства Джонов, Пабло и Антуанов над Иванами, Павлами и Антонами. К ним присоединились даже проститутки, которые поставили в пример иностранных клиентов.

А вот мужская часть сумела засветиться лишь с негативной стороны (если можно так сказать). Вместо ярких "побед" россиян обвинили в сексуальных домогательствах.





ФАНАТСКИЕ ВЫХОДКИ

На ЧМ-2018 приехали болеть за свои сборные или просто за красивый футбол около 2 млн человек. Не все из них оказались прекрасно воспитанными людьми. Громче всех о себе заявили, разумеется, английские фанаты, которые спели нацистские песни в городе-герое Волгограде. Позже всем им досталось за свой "концерт" от родной судебной системы, а нашей стороне англичане принесли искренние извинения. Давайте признаем, что тройка дураков не может нивелировать тех лестных английских слов, которые мы слышали на протяжении всего турнира.





ОТ ПОЛИТИКИ УЙТИ НЕ УДАЛОСЬ

С подачи защитника сборной Хорватии Домагоя Виды. После игры в четвертьфинале с Россией он посвятил победу своим украинским друзьям, произнеся на камеру "Слава Украине!". Позже он извинился за свои слова, но было уже поздно. В целом, несмотря на яростную истерию вокруг хозяйки Чемпионата мира до его старта, о политике не вспоминали.





НЕМНОГО ЦИФР

На Чемпионате мира в России сыграно 64 матча, забито 169 голов – в среднем 2,64 гола за игру.



На турнире зафиксирована всего одна (!) нулевая ничья – в матче межд Францией и Данией на групповом этапе.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал английский форвард Харри Кейн. На его счету шесть забитых голов (из них три – с пенальти). Вторую строчку поделили Помелу Лукаку (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия), Денис Черышев (Россия), Антуан Гризман и Килиан Мбаппе (оба – Франция) с четырьмя забитыми мячами.

Больше всех пропустили сборная Панамы (11 мячей), Англия и Хорватия (по 8), Россия и Япония (по 7).

Финальный матч между Францией и Хорватией оказался невероятно результативным – за 90 минут игры было забито шесть голов. Это столько же, сколько в четырех предыдущих финалах вместе взятых.