Запуганные западные болельщики в шоке от РФ

Оказалось, ГУЛАГ закрыт и полиция дубинками не бьет

Чемпионат мира-2018 по футболу оправдывает свою репутацию: признанные мастера мяча, от которых ждут только побед, неожиданно сливают матч за матчем, а недооцененные команды вдруг выстреливают точно по воротам. Впрочем, сюрпризы болельщикам преподносят не только игроки, но и страна проведения Мундиаля.

Всем известно, как в некоторых странах пугали Россией фанатов, собравшихся ехать на ЧМ. Дескать, и холодно, и пьяные парни с дубинками, и полиция хватает всех без разбору, и грязно и т.д. В итоге на Западе нашлось не так много смельчаков, решившихся на экстремальное путешествие ради футбола. Теперь они – чуть ли не герои своих стран, в соцсетях так уж точно: им ставят лайки за каждый пост о России.

"Могу сказать точно – этот город никогда не спит, – делится впечатлениями Петер Свен из Германии, приехавший со своим другом из Финляндии на ЧМ в Москву. - Пробка на дороге в три утра набрала больше лайков в моем инстаграмме, чем выпускное фото. Я работаю в BMW и теперь понимаю, зачем мы производим столько навороченных машин: здесь ездят те, какие и в Германии не увидишь", – приводит его слова РИА "Новости".

"Главное с русскими – сделать первый шаг. Стоит познакомиться и разговориться – и вы уже делитесь самым сокровенным, – рассказывает Николас Йорг из Франции. – Мы успели побывать в главных торговых центрах, музеях Москвы. Поначалу смущали проверки на входе, но Франция тоже пережила не один теракт, и я могу это понять. Еще на родине нас пугали ГУЛАГом, а оказалось, что его давно не существует", – удивляется француз.

Мексиканец Хорхе Баррьига отмечает, что самой страшной оказалась дорога до России – у него она заняла почти два дня с многочисленными пересадками. Зато тут уже смог расслабиться и получить удовольствие от общения с русскими и от самого чемпионата. "Сборная Мексики играла против Германии: наша первая поездка на ЧМ, первый матч – и победа! Хотя у немцев сильная команда, я верил в своих: если меня не подводят скромные знания мировой истории, Германия в России никогда не побеждала. …Вы удивитесь, но в ту ночь я даже пить не стал, без того было хорошо", – восторгается болельщик из Мексики.

Но не только фанаты футбола оказались бесстрашными и были вознаграждены новыми впечатлениями в России. Британский журналист Рори Смит захотел "почувствовать" страну-хозяйку ЧМ, поэтому рискнул поехать из Екатеринбурга в Самару в дешевом плацкартном вагоне. Он быстро пожалел об этом, когда его соседка начала обедать вареными яйцами с огурцами: запах распространился на весь вагон и непривычному британцу это было трудно перенести. Он отвернулся, и вдруг соседка тронула его за плечо и протянула миску с овощами и черным хлебом. "Это было вкусно", – приводит "Газета.ру" слова британского репортера, который признал, что в Великобритании его в поездах никогда никто не угощал.