Роналду специально мешали спать перед решающим матчем ЧМ

Игрок не смог выспаться, что скажется на его игре

В понедельник, 25 июня, сборная Португалии сыграет важнейший матч против Ирана. Победившая в этом противостоянии команда выйдет в следующий этап ЧМ. Игроки, после утомительных тренировок, восстанавливаются и отдыхают в отеле, однако лидеру португальцев Криштиано Роналду помешали это сделать.

Ночью под окном футболиста собралась шумная компания иранских болельщиков. Своим поведением они мешали спать игроку. Роналду подошел к окну и жестом попросил их успокоиться и дать ему поспать. Фанаты не стали противоречить спортсмену и ушли от отеля, передает Globoesporte.

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Повлияет ли этот инцидент на игру главной звезды Португалии станет известно сегодня.