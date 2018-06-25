Футбольный герой России покорил американцев

Эксцентричный и результативный игрок завоевал популярность СМИ

Первые два матча, блестяще сыгранные российской сборной на чемпионате мира по футболу, привлекли восторженное внимание западной прессы к нашим игрокам. Американский спортивный канал ESPN рассказал о футболисте Артёме Дзюбе, еще недавно носившем прозвище "игрочишка", а ныне одном из героев команды, забившим два потрясающих гола.

Свое не слишком лестное прозвище Дзюба получил после истории с бывшим тренером "Спартака" Унаи Эмери, которого в сердцах назвал "тренеришкой" после проигрыша команды матче против "Динамо" со счетом 1-5. За свои слова он подвергся яростной критике, однако "ему было всё равно, он воспринял это с улыбкой".

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Еще за несколько месяцев до начала мундиаля строптивый футболист играл в крошечном клубе "Арсенал Тула", но, по счастливой случайности, накануне ЧМ-2018 вернулся в сборную.

Телеканал отмечает, что Дзюба – это наиболее противоречивый игрок российской сборной, готовый совершить любые "подвиги", чтобы взять реванш и оказаться в центре внимания прессы. Он "любит производить впечатление и особенно мотивирован, когда необходимость проявить себя становится острой".

Спортсмен пытается играть в стиле Златана Ибрагимовича, и, несмотря на то, что эти попытки ранее беспощадно высмеивались, ESPN отмечает наличие некоторых схожих черт. По мнению специалистов, Дзюба, возвышаясь и навязывая физически, обладает достойными техническими навыками и хорошим видением для столь "здоровенного центрального форварда".

Журналист "Спорт-Экспресса" Филипп Папенков рассказал каналу, что эксцентричного игрока обожают все журналисты. "Если вы встретитесь с ним в смешанной зоне, вы точно получите острую цитату. Он никогда не бывает скучным и любит шутить", – поделился он, добавив, что такая открытость не всегда была в его пользу, а имидж футболиста пострадал.

Папенков надеется, что благодаря забитым на ЧМ-2018 голам, Дзюбу перестанут считать "странным и чудаковатым парнем".

Искренность, с которой игрок праздновал забитые мячи, подкупила болельщиков. Также им пришлось по нраву общение Дзюбы с главным тренером Станиславом Черчесовым. После гола, забитого Артемом в ворота Саудовской Аравии, его наставник отдал спортсмену честь по-военному, а после поражения ворот команды Египта, сам футболист отдал честь тренеру, при этом левую руку он положил на голову, чтобы не отдавать честь с "непокрытой" головой, отмечает "Российская газета". Этот жест стал популярен среди болельщиков, которые подобным образом обращаются к игроку, желая ему удачи и множества забитых мячей на турнире.

Сегодня сборная России будет играть на стадионе "Самара Арена" с командой Уругвая. Обе сборные уже гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата, а в этом матче команды будут биться за первое место в группе A. Чтобы выйти в плей-офф с первого места российской сборной достаточно сыграть вничью из-за лучшей разницы мячей. Надеемся, что слаженные действия игроков вкупе с блестящей игрой Дзюбы обеспечат нашей команде победу.