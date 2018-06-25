Обвинения WADA рассыпались

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынуждено было закрыть дело о возможном нарушении в российском футболе. Пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА) сообщила о том, что организация провела расследования возможных антидопинговых нарушений, выводы которых представлены агентству.
"Расследования ФИФА проводились совместно с WADA, WADA приняло выводы ФИФА", – сообщает ТАСС.
Пресс-релиз ФИФА стал ответом на материал британского журналиста Ника Харриса, опубликованный изданием Mail on Sunday, в котором тот привычно обвинял российских футболистов в нарушении антидопинговых правил. Более того, он фактически обвинял ФИФА в том, что она потворствовала спортсменам, так как была прекрасно обо всем осведомлена.
Однако в федерации заявили, что журналист "как всегда <…> представляет аудитории выборочный набор фактов, (а также) дает слово людям, которые не имеют отношения к расследованиям".
"Получается, что Харрис считает позицию WADA по данному вопросу нерелевантной", – утверждают в ФИФА, подчеркивая, что текст заявления был направлен журналисту, однако, тот его проигнорировал.
В пресс-службе сообщили, что федерацией была проделана огромная работа, благодаря которой установлено отсутствие "достаточных доказательств, подтверждающих нарушение антидопинговых правил каким-либо футболистом".
Таким образом, все расследования относительно российских футболистов, которые включены в предварительный состав на чемпионат мира 2018 года, завершены, а все дела закрыты, подчеркнули в ФИФА.
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