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Обвинения WADA рассыпались

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
продолжениеНа тренировочной базе сборной России произошло убийство
ФИФА грудью встало на защиту российских футболистов, которых обвиняли в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынуждено было закрыть дело о возможном нарушении в российском футболе. Пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА) сообщила о том, что организация провела расследования возможных антидопинговых нарушений, выводы которых представлены агентству.

"Расследования ФИФА проводились совместно с WADA, WADA приняло выводы ФИФА", – сообщает ТАСС.

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Пресс-релиз ФИФА стал ответом на материал британского журналиста Ника Харриса, опубликованный изданием Mail on Sunday, в котором тот привычно обвинял российских футболистов в нарушении антидопинговых правил. Более того, он фактически обвинял ФИФА в том, что она потворствовала спортсменам, так как была прекрасно обо всем осведомлена.

Однако в федерации заявили, что журналист "как всегда <…> представляет аудитории выборочный набор фактов, (а также) дает слово людям, которые не имеют отношения к расследованиям".

"Получается, что Харрис считает позицию WADA по данному вопросу нерелевантной", – утверждают в ФИФА, подчеркивая, что текст заявления был направлен журналисту, однако, тот его проигнорировал.

В пресс-службе сообщили, что федерацией была проделана огромная работа, благодаря которой  установлено отсутствие "достаточных доказательств, подтверждающих нарушение антидопинговых правил каким-либо футболистом".

Таким образом, все расследования относительно российских футболистов, которые включены в предварительный состав на чемпионат мира 2018 года, завершены, а все дела закрыты, подчеркнули в ФИФА.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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