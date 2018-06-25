На тренировочной базе сборной России произошло убийство

Украинец напал на повара с ножом

На территории олимпийской базы "Новогорск" в Химках, где тренируются российские футболисты, произошло убийство.

Украинский официант в подсобном помещении пырнул ножом повара. От полученных травм он скончался. Преступника задержали, передает "МК".

В данный момент уточняются причины нападения.