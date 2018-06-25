На тренировочной базе сборной России произошло убийство

Здоровье
- Раскрыто опасное свойство белка
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
649 новости
На территории олимпийской базы "Новогорск" в Химках, где тренируются российские футболисты, произошло убийство.
Украинский официант в подсобном помещении пырнул ножом повара. От полученных травм он скончался. Преступника задержали, передает "МК".
В данный момент уточняются причины нападения.
Эксперты и ученые уже не первый год бьют тревогу
Советское наследие уничтожит миллионы человек