Нацистская песенка британцев на ЧМ-2018 спета

Трое болельщиков сборной Англии понесут наказание за демонстрацию нацистского приветствия и антисемитских кричалок в одном из волгоградских баров. Городской суд Лестера запретил 57-летнему Майклу Герберту ходить на матчи национальной сборной в ближайшие пять лет. еЕго подпевалам 58-летнему Дэвиду Бэтти и 52-летнему Майклу Бёрнсу суд Лидса вынесет окончательный вердикт во вторник, 26 июня, пишет The Telegraph.

Английская футбольная ассоциация принесла официальные извинения российской стороне за поведение своих болельщиков, назвав их выходку позором.

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"Позорное поведение этих лиц на видео не представляет ценности большинства футбольных фанатов из Англии, которые приехали в Россию поддержать команду", – цитирует Sky News сообщение организации.

Известный британский писатель Дуги Бримсон, написавший несколько книг про английских футбольных хулиганов ("хулс"), крайне жестко высказался о поведении соотечественников в Волгограде. По его словам, такие люди только позорят свою страну.

"Людей, которые ведут себя таким образом, да еще и в чужой стране, можно назвать только одним словом – "придурки". Они позорят Англию и весь британский народ", – сказал Бримсон в интервью "Спорт-Экспрессу".

Не стоит думать, что все англичане такие же, мягко говоря, невоспитанные люди и любители идей Адольфа Гитлера, подчеркнул писатель. По его словам, за нацистские приветствия нужно наказывать очень жестко. Запрет ходить на футбол – подходящий приговор, отметил Бримсон.