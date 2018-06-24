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Какая боль: Англия уничтожила дебютанта на ЧМ-2018

продолжениеЯпония и Сенегал сыграли вничью
После первого тайма Панама проигрывает со счетом 5:0

В мачте второго тура группы G сборная Англии громит Панаму. 

В первой половине игры голы забили:  Стоунз (8-я минута), Кейн (22, с пенальти), Лингард (36), Стоунз (40), Кейн (45, с пенальти).

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Во втором тайме англичане забили всего один гол. Панамцы ответили одним мячом, который стал для сборной историческим. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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