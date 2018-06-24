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Япония и Сенегал сыграли вничью

Лидеры группы H поделили очки

Матч ЧМ-2018 между сборными Японии и Сенегала закончился боевой ничьей – 2:2.

В составе африканской команды отличились Мане (11-я минута) и Ваге (71). Японцы ответили голами Инуи (34) и Хонды (78). 

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Обе команды набрали по четыре очка и делят первое и второе места в квартете H после двух туров.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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