Во Франции победу на ЧМ отметили погромами

В нескольких городах Пятой Республики празднование триумфа национальной сборной переросло в беспорядки

Хулиганы били витрины, ломали декорации, кидали бутылки, забрасывали камнями витрины магазинов на Елисейских полях. Чтобы утихомирить их, полиция применила слезоточивый газ, а потом и водометы.

Это случилось вечером в воскресенье, 15 июля, когда тысячи французских болельщиков собрались отпраздновать победу своих футболистов над хорватами в финале чемпионата мира. Группа молодых людей разбила витрины магазина, чтобы взять бутылки шампанского и вина, сообщает BFM TV. Все происходящее хулиганы снимали на камеры мобильных телефонов, записи которых уже опубликованы в социальных сетях.

Несколько стычек фанатов с полицией произошли и в других районах города. Болельщики забрасывали силовиков камнями и другими предметами. Точное число участников беспорядков пока не известно.

Дежурившие на городских улицах 110 сотрудников полиции заблокировали дороги к Елисейским полям и следили за тем, чтобы во время гуляний никто не применил оружие. Триумф на ЧМ отмечали сотни тысяч фанатов.

В Марселе также было неспокойно. Двое сотрудников полиции пострадали во время столкновений с хулиганами, десять человек задержаны.

Беспорядки произошли в Лионе, Руане, Гренобле и других городах. По предварительным данным, пострадали семь человек.

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На мундиале, который впервые проходил в России, сборная Франции стала чемпионом второй раз в своей истории, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

За игройс трибун наблюдали не только тысячи преданных болельщиков, но и президенты Франции и Хорватии Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Вместе с главой российского государства Владимиром Путиным они участвовали и в торжественной церемонии награждения.

Во время церемонии награждения хлынул ливень. Но триумфаторам – французским футболистам – это не испортило настроения.