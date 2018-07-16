Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Во Франции победу на ЧМ отметили погромами

Фото: Zuma/ Global Look
продолжениеОт плачущего Виды отвернулись украинцы
В нескольких городах Пятой Республики празднование триумфа национальной сборной переросло в беспорядки

Хулиганы били витрины, ломали декорации, кидали бутылки, забрасывали камнями витрины магазинов на Елисейских полях. Чтобы утихомирить их, полиция применила слезоточивый газ, а потом и водометы.

Это случилось вечером в воскресенье, 15 июля, когда тысячи французских болельщиков собрались отпраздновать победу своих футболистов над хорватами в финале чемпионата мира. Группа молодых людей разбила витрины магазина, чтобы взять бутылки шампанского и вина, сообщает BFM TV. Все происходящее хулиганы снимали на камеры мобильных телефонов, записи которых уже опубликованы в социальных сетях.

По теме

Несколько стычек фанатов с полицией произошли и в других районах города. Болельщики забрасывали силовиков камнями и другими предметами. Точное число участников беспорядков пока не известно.

Дежурившие на городских улицах 110 сотрудников полиции заблокировали дороги к Елисейским полям и следили за тем, чтобы во время гуляний никто не применил оружие. Триумф на ЧМ отмечали сотни тысяч фанатов. 

В Марселе также было неспокойно. Двое сотрудников полиции пострадали во время столкновений с хулиганами, десять человек задержаны.

Беспорядки произошли в Лионе, Руане, Гренобле и других городах. По предварительным данным, пострадали семь человек.

#{code3839}
На мундиале, который впервые проходил в России, сборная Франции стала чемпионом второй раз в своей истории, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

За игройс трибун наблюдали не только тысячи преданных болельщиков, но и президенты Франции и Хорватии Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Вместе с главой российского государства Владимиром Путиным они участвовали и в торжественной церемонии награждения.

Во время церемонии награждения хлынул ливень. Но триумфаторам – французским футболистам – это не испортило настроения. 

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде

В отравлении Скрипаля засветился британец

Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей