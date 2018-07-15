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Финал ЧМ попытались сорвать

Global Look Press
На поле выбежали участницы скандально известной группы Pussy Riot

Во время матча за золото Чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией на поле стадиона "Лужники" выбежали посторонние.

Инцидент произошел в начале второго тайма. На газоне оказалось сразу несколько посторонних, за которыми буквально толпой бежали стюарды, пытаясь их догнать. В итоге хулиганов удалось поймать и увести за пределы поля. 

Как вскоре выяснилось, возмутителями спокойствия оказались участницы арт-группировки Pussy Riot.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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