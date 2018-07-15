Финал ЧМ попытались сорвать

Здоровье
- Плохая погода превращает людей в психов
- Развеян миф о вреде сигарет
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
667 новости
Во время матча за золото Чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией на поле стадиона "Лужники" выбежали посторонние.
Инцидент произошел в начале второго тайма. На газоне оказалось сразу несколько посторонних, за которыми буквально толпой бежали стюарды, пытаясь их догнать. В итоге хулиганов удалось поймать и увести за пределы поля.
Как вскоре выяснилось, возмутителями спокойствия оказались участницы арт-группировки Pussy Riot.
Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде
Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери