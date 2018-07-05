ЧМ-2018 стал "медовым месяцем" с Западом

Русофобские настроения, царившие в западных СМИ накануне открытия Чемпионата мира по футболу, сменяются признанием гостеприимности, доброжелательности и дружелюбия жителей России. Вот и Керри Серуэтник из Канады опубликовала статью, в которой пишет, что все опасения были напрасными.

"Нам говорили о том, что русские грубы, суровы, ворчливы, что у них каменные лица. Может быть, это и так, но пока мы ничего подобного не обнаружили. Это теплые люди", – пишет она в репортаже, опубликованном на сайте телевизионного канала CBC News – канадского аналога CNN.

Журналист стала первой женщиной, которая была зачислена в канадский футбольный "Зал славы". Она посетила восемь мировых чемпионатов по футболу.

Женщина отмечает, что, готовясь к поездке в Россию, она гадала, не станет ли участницей "кровавой бойни", но пока "все спокойно". "Полстраны просыпается по утрам с мыслью о чемпионате", – процитировала она слова российского тренера Станислава Черчесова.

Рассказывая о столице, она упомянула и украшенную к празднику Никольскую улицу, где в дни чемпионата буквально "прописались" тысячи фанатов. "Тысячи аргентинских, саудовских и перуанских фанатов здесь распевают песни и скачут ночи напролет безо всяких инцидентов. Вероятно, русские нас просто терпят. Возможно, у нас с ними медовый месяц", – задается она вопросом.

По ее словам, FIFA надеется, что на стадионах тоже все будет тоже в порядке. "Россия стремится покончить с расистскими и гомофобскими оскорблениями, которые раньше были нормой", – отмечает она.

Однако некоторые сборные, в частности английскую, перед выездом инструктировали, как правильно реагировать на насмешки, а темнокожие футболисты, такие как Эшли Янг, оставили дома свои семьи. Но фанатка заверяет, что страхи оказались напрасными, так как в преддверии чемпионата "болельщиков обязали приобретать фанатские удостоверения, это позволяет не допустить на стадионы сотни известных дебоширов".

"Страхи апокалиптических сценариев оставлены дома <…> Приехав в страну, которую пресса рисует как полную грубости и насилия, нам приятно наблюдать восторг в глазах ее жителей <…> Я хочу, чтобы они такими и оставались", – заключает Керри Серуэтник.

А тем временем, россияне публикуют на страницах в соцсетях новые подтверждения национального гостеприимства. Вот и Евгения Воскобойникова, модель и телеведущая из Воронежа, рассказала в Facebook о том, как познакомилась с двумя канадскими болельщиками, которые не смогли добраться после матча до хостела на окраине Москвы.

Девушка приютила их у себя, угостила, а ее отец, не знающий английского, обсуждал с ними хоккейный матч 1972 года, вспоминая знаменитых игроков.

После автомобильной аварии Евгения оказалась в инвалидной коляске, однако продолжает вести активную творческую жизнь, напоминает "Комсомольская правда".