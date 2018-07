ЧМ-2018 разрушил стереотипы британцев о России

Британские эксперты и аналитики, несмотря на всю антироссийскую пропаганду Лондона накануне старта чемпионата мира по футболу, в один голос признаются: Москва организовала великолепный турнир.

Так, английский футбольный тренер и функционер, бывший спортивный директор ФК "Ростов" Пол Эшуорт, проведя 12 дней в России и побывав на матчах в Калининграде, Нижнем Новгороде и Москве, охарактеризовал ЧМ-2018 изданию "Газета.ру" следующим образом: "Могу сказать, что организация мирового первенства – фантастическая, стадионы – прекрасны, люди – супер".

По его словам, россияне очень постарались, чтобы чемпионат прошел на высоком уровне.

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл накануне матча соотечественников в 1/8 финала с колумбийцами поделился мнением об организации ЧМ-2018 в нашей стране.

"Это лучший турнир, который я когда-либо видел. Россия на высоте! Приезжайте и наслаждайтесь, если можете", – написал он в своем Twitter 2 июля.

Болельщики в комментариях под этим постом, набравшим 21 тыс лайков, поддержали данную оценку.

"Полностью согласен. Сначала я сомневался, но Россия устроила шоу", – признался один из пользователей.

