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ЧМ-2018 разрушил стереотипы британцев о России

Фото: GLOBAL LOOK press/Terry Harris
продолжениеПосле триумфа на ЧМ на России поставили крест
Гости с Туманного альбиона забыли про скептицизм и страхи, которые долго время сеяли СМИ

Британские эксперты и аналитики, несмотря на всю антироссийскую пропаганду Лондона накануне старта чемпионата мира по футболу, в один голос признаются: Москва организовала великолепный турнир.

Так, английский футбольный тренер и функционер, бывший спортивный директор ФК "Ростов" Пол Эшуорт, проведя 12 дней в России и побывав на матчах в Калининграде, Нижнем Новгороде и Москве, охарактеризовал ЧМ-2018 изданию "Газета.ру" следующим образом: "Могу сказать, что организация мирового первенства – фантастическая, стадионы – прекрасны, люди – супер".

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По его словам, россияне очень постарались, чтобы чемпионат прошел на высоком уровне.

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл накануне матча соотечественников в 1/8 финала с колумбийцами поделился мнением об организации ЧМ-2018 в нашей стране.

"Это лучший турнир, который я когда-либо видел. Россия на высоте! Приезжайте и наслаждайтесь, если можете", – написал он в своем Twitter 2 июля.

Болельщики в комментариях под этим постом, набравшим 21 тыс лайков, поддержали данную оценку.

"Полностью согласен. Сначала я сомневался, но Россия устроила шоу", – признался один из пользователей.


"Это, безусловно, лучший турнир, который я видел за последние годы. Молодцы Россия 2018 вы пришли хорошо. Молодец, Россия, вы отработали хорошо", – отметил другой.

А один из самых влиятельных топ-менеджеров мирового футбола Дэвид Дин, ныне посол Английской Премьер-лиги, лично приглашенный президентом ФИФА Джанни Инфантино в нашу страну, в интервью "Спорт-экспрессу" заявил, что этот чемпионат "улучшил репутацию России в мире".

"ЧМ-2018 – феноменально успешная история. Она поместила Россию на карту мира на совершенно другом уровне, чем прежде... Все организовано на высочайшем уровне. Все стадионы полны. Атмосфера – прекрасная. Зрители ведут себя замечательно, очень дружелюбно. Все это показывает Россию абсолютно иначе, чем многие ее себе представляли", – уверяет англичанин.

По его словам, побывав во всех российских городах, принимающих мундиаль, он "везде ощущал себя абсолютно безопасно, комфортно и видел, что обычные болельщики чувствуют то же".

Дин подчеркнул, что ЧМ-2018 является чрезвычайно успешным чемпионатом и для себя считает большой привилегией находиться в России. И какая бы страна ни выиграла турнир, "главным его победителем станет сам футбол", резюмировал британец.

Елена УСОВА
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