Покинувшие большой футбол завистники делают ставки

Некогда надежда национальной сборной Андрей Аршавин назвал нынешние ее шанцы мизерными. У оставшихся на мундиале команд куда больше перспектив.

Впрочем, Андрей не до конца поддался чувству зависти, поэтому полностью не исключил победу сборной России в домашнем чемпионате мира.

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"Но всё возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников", – решил футболист, передает Zakon.kz.

Хорватия, считает Аршавин, играет в сбалансированный футбол. Следующий соперник нашей сборной сильный и умелый. Одолеть его российским спортсменам будет крайне сложно. На поле, предположил бывший нападающий национальной команды, им придется также несладко, как в предыдущем матче с Испанией, где они выиграли в серии пенальти.

"Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – всё это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас", – оценил Аршавин.

Он также похвалил игру Игоря Акинфеева, причислив его к лучшим вратарям последнего двадцатилетия.

После фурора, который произвела сборная в том почти историческом матче, число российских болельщиков, поверивших в ее успех, увеличилось вдвое. По данным ВЦИОМ, "красную машину" ждут в финале 15 % опрошенных.

Каждый третий видит ее в полуфинале, а 17 % приготовились скандировать "Россия – чемпион", хотя еще перед матчем с Уругваем в победе нашей команды на ЧМ были уверены жалкие 8 %.

К слову, игры с участием национальной сборной, по мнению россиян, превзошли все остальные матчи, отмечает FlashNord.