Журналисты выяснили плюсы и минусы команды Черчесова

После неожиданной победы российских футболистов над сборной Испании многие иностранные эксперты попытались разобраться, в чем успех хозяйки мундиаля. В нескольких хорватских СМИ появились статьи, в которых довольно жестко критикуется тактика игры футболистов, при этом некоторые издания обвиняют спортсменов в употреблении допинга. Так, журналист Мартин Клаус в своей работе "Россия виновата" рассуждает о таких обвинениях.

"Также обсуждали, в какой невероятной форме находятся россияне. Якобы они набегали больше километров из всех команд. Да, но ведь играли они с аутсайдерами – Саудовской Аравией и Египтом. Скорее всего, этой статистике верить не стоит", – отмечает автор.

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Далее Мартин Клаус рассказывает, что разговоры о применении запрещенных препаратов прекратились на некоторое время. Однако, после победы над Испанией недоброжелатели российской команды снова заговорили об употреблении стимуляторов.

"После сенсационной победы над Испанией опять пошли разговоры о допинге, но на поле было очевидно, что физических сил россиян не хватает для борьбы с более мастеровитым соперником. Перед завершением основного времени российские футболисты держались из последних сил".

Другой хорватский журналист Чарльз Лединский считает, что сегодняшняя российская сборная сильно отстает от состава 2008 года. При этом эксперт с большим недоверием отнесся к высказыванию главного тренера команды Станислав Черчесова о том, что у России есть все шансы завоевать золотую медаль на Чемпионате мира.

"Крайне оптимистичное заявление для тренера, который из 24 матчей своей сборной может записать в актив только семь побед", – высказался Лединский.

Однако, не только иностранные эксперты не верят в хозяйку главного футбольного события. Несколько дней назад бывший нападающий Андрей Аршавин назвал нынешние шансы национальной сборной мизерными.

Россия и Хорватия встретятся на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля в 21:00 по московскому времени – напоминает Газета.ru.