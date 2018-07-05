Спустя четверть века после распада СССР жители бывших республик чувствуют стремление объединиться

Футбольный мяч лучше ракет и снарядов. Так директор фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов прокомментировал феномен, когда миллионы граждан Украины болели за российскую сборную по футболу и открыто ликовали по поводу ее победы над испанцами в 1/8 финала на чемпионате мира. Несмотря на усилия политиков, люди понимают, что есть общая история, близость, от которой невозможно отказаться, убежден эксперт.

"То, что где-нибудь в Молдавии или на Украине болеют за российскую команду, говорит, что немало жителей постсоветского пространства подсознательно видят в России свою страну", – пояснил Анпилогов "Свободной прессе". По его мнению, совершенно не выглядит странным, когда граждане Незалежной, которые вроде бы так хотят стать гражданами ЕС, не воспринимают спортивные успехи европейских команд как свои личные.

"Жители хоть Белоруссии, хоть Киргизии или Приднестровья по-прежнему не ассоциируют себя с командами западными или латиноамериканскими, несмотря на то, что у многих из них очень высокий уровень игры. Их игрой любуются, но как чем-то чужим, не имеющим непосредственно отношения к нашей внутренней сущности", – отмечает Анпилогов. Тогда как с Россией – все наоборот. Она чувствуется как "своя". При этом спортивные успехи – это безобидная сфера, это не политика, не оборона. Тут можно болеть и быть сопричастным, не опасаясь обвинений в измене.

Российским политикам нужно обратить внимание на этот аспект, считает аналитик. Спорт, культура сплачивают гораздо лучше угроз, и этим можно воспользоваться. тем более сейчас, когда футбольная сборная РФ подарила такой шанс.