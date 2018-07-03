США признали ЧМ победой России над Западом

Политики отказываются от бойкота, а имидж хозяйки мундиаля на мировой арене улучшается

Чемпионат мира по футболу проходит на российской территории в первый раз. Несмотря на "отталкивающую" политику Владимира Путина и испорченную репутацию страны, благодаря главному спортивному событию глава государства изменил мнение о ней не только иностранных болельщиков, но и зарубежных политиков. Такое мнение высказал журналист из газеты USA Today Мартин Роджерс.

Перед началом главного спортивного события британские политики отказались посещать мундиаль. Однако, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Во время беседы советник Трампа попытался узнать, как главе государства удалось так успешно организовать мероприятие – напоминает автор статьи.

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Швеция также поддержала мировой бойкот против хозяйки чемпионата. Однако, после выхода своей сборной, ей пришлось от него отказаться.

Во время пребывания в России многие иностранные болельщики также поменяли свое мнение. Многие удивились радушному приему и гостеприимству россиян.