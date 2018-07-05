Российских футболистов оставят без денег

Спортсмены не нуждаются в дополнительной мотивации

Государство не заплатит российской команде за участие в чемпионате мира 2018 года. Главная футбольная организация выплатила игрокам 16 млн долларов. Об этом Интерфаксу сообщил источник в государственных кругах. Собеседник отметил, что ЧМ-2018 ничем не отличается от других спортивных турниров.

"По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада – отдельная история, там множество видов спорта", – отметил эксперт.

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Однако, сборная России сможет увеличить призовой гонорар до 22 млн долларов, если в следующем матче обыграет команду Хорватии. По подсчетам специалистов, из выделенных 16 млн долларов каждый игрок российской команды получит по 45 тысяч долларов.

Наши футболисты обыграли сборную Испании в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года, что обеспечило команде выход в 1/4 финала.

Россия встретится с Хорватией на стадионе "Фишт" в Сочи в субботу, 7 июля в 21:00 по московскому времени.