За океаном ждут, когда гости мундиаля поймут, что им пускали пыль в глаза

"Как вам удалось столь успешно справиться с проведением чемпионата мира?" – этот вопрос, который пораженный советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон задал Владимиру Путину, похоже, волнует и других американцев. Сборная США по футболу на ЧМ-2018 пробиться не смогла. Несмотря на это, болельщиков из Соединенных Штатов приехало в Россию больше, чем из других стран.

Они прилетели, осмотрелись – и начали строчить в соцсетях, насколько окружающая действительность отличается от того, что пишут их родные СМИ. Люди улыбаются, полицейские не бьют, все чисто-красиво, футбольных фанатов принимают как дорогих гостей.

Американской прессе пришлось срочно менять тональность статей. Однако, чтобы не потерять лицо окончательно, выход был найден. То, что иностранцы видят сейчас в России, – это пшик, мираж, косметическая подтяжка лица, которое скоро вновь покроется морщинами, убеждает своих читателей The Wall Street Journal.

Так, "ухабистые дороги" в городах проведения матчей просто слегка "подлатали". Полицейские получили приказ лишь временно не трогать людей на улицах. И даже "вечная проблема России" – бродячие собаки – была решена жутким образом: животные были не отловлены, а отравлены. Вам после этого еще хочется хвалить Россию?