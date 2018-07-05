Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американские СМИ сравнили ЧМ-2018 с подтяжкой лица

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
продолжениеРоссия получила магический козырь в битве за полуфинал ЧМ
За океаном ждут, когда гости мундиаля поймут, что им пускали пыль в глаза

"Как вам удалось столь успешно справиться с проведением чемпионата мира?" – этот вопрос, который пораженный советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон задал Владимиру Путину, похоже, волнует и других американцев. Сборная США по футболу на ЧМ-2018 пробиться не смогла. Несмотря на это, болельщиков из Соединенных Штатов приехало в Россию больше, чем из других стран.

Они прилетели, осмотрелись – и начали строчить в соцсетях, насколько окружающая действительность отличается от того, что пишут их родные СМИ. Люди улыбаются, полицейские не бьют, все чисто-красиво, футбольных фанатов принимают как дорогих гостей.

По теме

Американской прессе пришлось срочно менять тональность статей. Однако, чтобы не потерять лицо окончательно, выход был найден. То, что иностранцы видят сейчас в России, – это пшик, мираж, косметическая подтяжка лица, которое скоро вновь покроется морщинами, убеждает своих читателей The Wall Street Journal.

Так, "ухабистые дороги" в городах проведения матчей просто слегка "подлатали". Полицейские получили приказ лишь временно не трогать людей на улицах. И даже "вечная проблема России" – бродячие собаки – была решена жутким образом: животные были не отловлены, а отравлены. Вам после этого еще хочется хвалить Россию? 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

США пообещали жестко наказать Россию

Американский политик пригрозил "драконовскими мерами"

"Газпром" раскрыл ложь "Нафтогаза"

Украинская компания врет и не краснеет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей