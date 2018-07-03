Американцы настаивают на наказании россиян за допинг

В Вашингтоне вспомнили про отчет Макларена

Американское антидопинговое агентство (USADA) обнародовало отчет о своей работе в прошлом году, в котором, в том числе, сообщается, что российский спорт недостаточно наказан за существование якобы государственной допинговой системы.

"В 2017 году USADA предприняла усиленные меры по отстаиванию интересов чистых спортсменов по всему миру. Однако, несмотря на это, чистота спорта находится под угрозой. Еще одним доказательством этого стало отсутствие серьезного наказания, а лишь его формальность в отношении России, где произошел самый громкий допинговый скандал в истории", – говорится в документе.

Отмечается, что из-за этого у атлетов "все меньше веры в то, что существуют чистые соревнования, без участия замешанных допинговых махинациях спортсменов".

"Это, безусловно, препятствие для борьбы за чистый спорт, но мы все равно продолжим настаивать на глобальных реформах во благо чистых и честных спортсменов", – утверждается в отчете.

Ранее глава USADA Трэвис Тайгерт призвал ФИФА тщательноподойти к проверке на допинг членов российской сборной по футболу, участвующих в ЧМ-2018. Таким образом он откликнулся на победы наших футболистов в первых двух матчах группового этапа чемпионата мира над командами Саудовской Аравии и Египта.

"Выдающиеся выступления требуют дополнительных тестов. То, что происходит на поле, – это одно. Но ключевое значение имеет то, что игроки делают на протяжении последних 6-12 месяцев. К сожалению, ввиду недавних событий, после таких результатов возникают вопросы", – цитировал Тайгерта портал sportbox.ru 22 июня.

