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Родченкова давно нет в живых

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix
Борца с допингом могли устранить спецслужбы США

Неудавшееся самоубийство информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) вызвало широкий общественный резонанс. Пока одни гадают, что подтолкнуло Григория Родченков на столь решительный шаг, другие не сомневаются: Штаты кормят нас очередной "уткой".

Впрочем, есть и более свежее предположение: стукача уже нет в этом бренном мире, якобы Родченкова могли устранить американские спецслужбы, чтобы лишнего не сболтнул.

"Может, это было не самоубийство, а попытка убийства. Может, его и убили давно, задавили, чтобы кого-то обвинить в этом. Напомню, как Березовский два раза повесился в собственной ванне. Или кто-то двумя выстрелами в голову застрелился. Это вещи того же разряда. Это судьба всех предателей", – пояснил политолог Алексей Мартынов "Царьграду".

Аналогичное мнение высказал интернет-пользователь.

"Такова "судьба" всех перебежчиков, предателей, прохвостов и многих "борцов с режимом". И такова практика Запада – выжать досуха, использовать и утилизировать за ненадобностью", – написал он в соцсети.

Всемирную паутину также заполонили записи иного характера. Некоторые "остряки" с юмором комментировали нынешнюю историю, не забыв о предыдущих.

"Какие предатели нынче крепкие пошли… Скрипаль, Бабченко, Родченков... Боевые газы, пули, шесть упаковок сильных транквилизаторов, ничего их не берет... Гвозди бы делать из этих людей", – сыронизировал автор комментария.

Расстройства психического характера Родченкова – еще одна предполагаемая причина того, почему он пытался наложить на себя руки, считает политолог Федор Бирюков. Осложнения дали угрызения совести. В результате борец с допингом не смог сжиться с ролью лжеца и перебежчика.

"Судя по его поведению, по его как бы эксцентричному имиджу в последнее время, это человек с неустойчивой психикой. Но этот случай должен послужить уроком для всех, кто желает заработать на предательстве, лжи и информационной войне с Россией", – уверен специалист.

К слову, он не ошибся, ведь буквально лет 7 назад изменщика неоднократно отправляли в психоневрологический стационар с шизотипическим расстройством личности. Тогда сам пациент признавался, что пытался покончить с собой.

Однако последний случай, когда информатор хотел уйти из жизни, вполне вероятно, – очередной фейк, как и недавнее убийство журналиста Бабченко. Такого мнения придерживается политолог Рафаэль Ордуханян.

"Это запланированная подлянка-акция… Я думаю, что это очередная информационная игра, которую они ведут против России, безусловно", – не сомневается эксперт.

Известие о суицидальной попытке Родченкова распространил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Стукача спасли сотрудники ФБР. Его обнаружили 19 июня в собственной квартире в окружении пустых бутылок из-под виски и шести упаковок сильных транквилизаторов.

"А мы-то все гадали, чего этот паразит внезапно умолк", – резюмировал публицист Армен Гаспарян.

Оксана ПОДТУРКИНА
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