Родченков пытался убить себя во время ЧМ

Стукач не выдержал давления

Главный информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в собственной квартире США. Секретной информацией поделился вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

"Информация тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу", – цитирует его RT.

По теме химик-аналитик, специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, мастер спорта СССР по легкой атлетике Григорий Михайлович Родченков

По его словам, инцидент произошел еще 19 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Родченкова нашли сотрудники ФБР, которые немедленно вызвали скорую.

В квартире они обнаружили пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

Ионов считает, что стукач WADA не выдержал давления со стороны американских спецслужб, которые пытаются выбить из него доказательства о существовании в России системы поддержки допинга.

"Видимо, у него сдали нервы после таких серьёзных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны", – добавил Александр.

При этом некоторые утверждают, что информация о стукаче является "фейком". Так, издание "ИА Панорама" опубликовало статью 19 июня, в которой утверждается, что экс-главу Московской антидопинговой лаборатории госпитализировали с нервным срывом и он не пытался покончить жизнь самоубийством.

Родченков стал информатором WADA, которое расследует применение допинга в российском спорте. Его показания привели к отстранению сборной России от Игр-2018 в Пхёнчхане. Допущенным спортсменам страны разрешили выступать только под нейтральным флагом.

Россия не раз отвергала обвинения в создании допинговой системы. На родине против Григория Родченкова возбуждены уголовные дела.