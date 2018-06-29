Рейтинг престижного издания удивил фанатов спорта

Полузащитник российской команды Александр Головин вошел в рейтинг десяти лучших игроков группового этапа ЧМ-2018.

Газета The Telegraph поставила его на девятое место в списке. Россиянин сыграл в двух матчах турнира, в его активе один гол и 2 результативные передачи.

По мнению британцев, 22-летний Головин сейчас – лучший в России в техническом плане. Также издание отметило игру Дениса Черышева.

Первое место досталось хорвату Луке Модричу, второе – игроку из Великобритании Гарри Кейну, третье – бельшийцу Ромелу Лукаку. Капитан португальской команды Криштиану Роналду занял всего лишь пятую строчку рейтинга, впрочем, Лионель Месси в него даже не попал.

Также в десятку лучших, по мнению английских спортивных обозревателей вошли бельгиец Эден Азар, бразилец Филиппе Коутиньо, швед Андреас Гранквист, уругваец Диего Годин и иранский вратарь Алиреза Бейранванд.

Команда России вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, 1 июля наша сборная сыграет на стадионе "Лужники" с командой Испании.