Немецкие фанаты устроили скандал из-за вылета сборной с ЧМ

Болельщики в ярости уезжают из России

Позорное поражение сборной Германии так разозлило футбольных фанатов, что они ринулись сдавать билеты на плей-офф ЧМ-2018. Кроме того, проигрыш нарушил все планы болельщиков. Теперь вместо того, чтобы наслаждаться чемпионатом, они лихорадочно ищут авиабилеты, которые раскупают с немыслимой скоростью их соотечественники. На рейсах из России в Германию практически не осталось свободных мест.

Напомним, 27 июня немецкую сборную разгромили футболисты Южной Кореи. Встреча закончилась со счетом 0:2. Такого не ожидал никто – впервые в истории Германия не заработала путевку в плей-офф. Такого удара самолюбие болельщиков не вынесло.

По теме Чемпионат мира по футболу - 2018

О массовых возвратах билетов ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА. Фанаты из Германии купили их в общей сложности 70 тысяч. Однако в этой печальной истории есть и плюсы. Теперь те, кто не успел приобрести билет на ЧМ, может это сделать.

"Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы", – сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

После вылета национальной команды СМИ даже распространяли утки о том, что оскандалившихся футболистов отказались принимать на родине и они просят приюта в России.

"Поскольку они опасаются репрессий в своей родной стране, в среду вечером 29 немецких граждан подали неожиданное заявление о предоставлении убежища в России. Это только что подтвердили власти автономной республики Татарстан, в столице которой сейчас находятся немцы", – сообщало издание Der Postillon.

Сами футболисты с горечью признались в том, что заслужили вылет с ЧМ, раз так плохо играли. Однако даже после такого признания болельщики не спешат сменить гнев на милость.