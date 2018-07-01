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Россия и Испания объявили о стартовых составах на игру

Global Look Press
продолжениеБолельщики опаздывают на матч Россия - Испания из-за горящего бензовоза
Черчесов выставил пять защитников на матч 1/8 ЧМ-2018

В первом в своей истории матче плей-офф ЧМ сборная России выйдет в следующем составе:  Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Жирков, Зобнин, Самедов, Кузяев, Головин и Дзюба.

За Испанию в старте выйдут Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Давид Сильва, Иско, Асенсио и Диего Коста.

Матч пройдет на стадионе "Лужники". Начало игры в 17:00. 

Эксперты и болельщики отдают предпочтение "фурии роха", однако у россиян все же есть шансы на победу. Главный козырь в рукаве Черчесова – домашний стадион. Испанцы еще не разу не обыгрывали хозяев крупных турниров, и вполне возможно, что это проклятье скажется на уверенности команды соперника.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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