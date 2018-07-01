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Болельщики опаздывают на матч Россия - Испания из-за горящего бензовоза

продолжениеРоссия сенсационно пробилась в четвертьфинал ЧМ
Авария произошла на трассе между Москвой и Петербургом

Движение на федеральной дороге М-11 нарушено после того, как загорелся ехавший по ней грузовик с топливом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар – в 40 км от Окуловки в сторону Санкт-Петербурга

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"Горит бензовоз объемом 40 кубических метров. Трасса М-11 перекрыта в обоих направлениях. Пожар – в 40 км от Окуловки в сторону Санкт-Петербурга", – рассказали изданию "53 Новости" в ведомстве.

Один из очевидцев рассказал изданию, что на трассе образовалась пробка, в которой застряло большое количество футбольных болельщиков, которые ехали на матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией, которая проходит в эти минуты в Москве. Им пришлось слушать трансляцию игры прямо на трассе, поскольку пробка растянулась на несколько километров.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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