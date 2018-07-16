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Россию атаковали во время чемпионата

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Мундиаль неоднократно пытались сорвать

Почти 25 млн хакерских кибератак было отражено за время проведения мирового первенства по футболу, об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с работниками штаба по обеспечению безопасности мундиаля.

Глава российского государства добавил, что за порядок на турнире отвечали почти 130 представителей спецслужб из 34 стран мира.

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"К чемпионату мира проверено более 2 млн человек, задействованных в строительстве... объектов, организации турнира, волонтеров... Осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации", – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Кубок мира по футболу прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В воскресенье, 15 июля, на московском стадионе "Лужники" в финальной игре команда Франции разгромила сборную Хорватии со счетом 4:2. При этом российская сборная впервые в своей истории вышла в 1/4 финала мирового первенства. Президент FIFA Джанни Инфантино назвал турнир самым лучшим чемпионатом мира в истории.

Валентина МАЙОРОВА
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