Россию атаковали во время чемпионата

Мундиаль неоднократно пытались сорвать

Почти 25 млн хакерских кибератак было отражено за время проведения мирового первенства по футболу, об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с работниками штаба по обеспечению безопасности мундиаля.

Глава российского государства добавил, что за порядок на турнире отвечали почти 130 представителей спецслужб из 34 стран мира.

"К чемпионату мира проверено более 2 млн человек, задействованных в строительстве... объектов, организации турнира, волонтеров... Осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации", – приводит слова президента пресс-служба Кремля.



Кубок мира по футболу прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В воскресенье, 15 июля, на московском стадионе "Лужники" в финальной игре команда Франции разгромила сборную Хорватии со счетом 4:2. При этом российская сборная впервые в своей истории вышла в 1/4 финала мирового первенства. Президент FIFA Джанни Инфантино назвал турнир самым лучшим чемпионатом мира в истории.