Путин шокировал президента Хорватии

Президент России удивил самую красивую женщину - президента

Владимир Путин и Колинда Грабар-Китарович, которую признали самой красивой женщиной-президентом обменялись подарками.

Российский лидер приятно удивил коллегу цветами. Та так растрогалась, что поблагодарила его по-русски. "Спасибо", – с улыбкой сказала она.

В ответ Грабар-Китарович подарила Путину футболку игрока национальной сборной Хорватии.

Встреча лидеров двух государств прошла позитивно, несмотря на шумиху вокруг хорватского игрока Домагоя Виды.







