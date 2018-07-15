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Путин шокировал президента Хорватии

Фото: Kremlin Pool/ Global Look
Президент России удивил самую красивую женщину - президента

Владимир Путин и Колинда Грабар-Китарович, которую признали самой красивой женщиной-президентом обменялись подарками. 

Российский лидер приятно удивил коллегу цветами. Та так растрогалась, что поблагодарила его по-русски. "Спасибо", – с улыбкой сказала она. 

В ответ Грабар-Китарович подарила Путину футболку игрока национальной сборной Хорватии. 

Встреча лидеров двух государств прошла позитивно, несмотря на шумиху вокруг хорватского игрока Домагоя Виды. 



Марина МОНРО
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