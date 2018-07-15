Путин шокировал президента Хорватии

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Владимир Путин и Колинда Грабар-Китарович, которую признали самой красивой женщиной-президентом обменялись подарками.
Российский лидер приятно удивил коллегу цветами. Та так растрогалась, что поблагодарила его по-русски. "Спасибо", – с улыбкой сказала она.
В ответ Грабар-Китарович подарила Путину футболку игрока национальной сборной Хорватии.
Встреча лидеров двух государств прошла позитивно, несмотря на шумиху вокруг хорватского игрока Домагоя Виды.
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