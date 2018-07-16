Франция выиграла благодаря дочери Ярослава Мудрого

Украинцы выставили себя на всеобщее посмешище, заявив, что их страна выиграла чемпионат мира по футболу 2018 года. Это нелепое заявление было сделано в одном из изданий Незалежной. Но известный журналист и видеоблогер Анатолий Шарий и его жена Ольга нашли этому тезису историческое подтверждение: мол, без Украины французы и по мячу бы попасть как следует не смогли.



В опубликованном на канале YouTube видеоролике Шарий спародировал президента Украины Петра Порошенко. Тот якобы поздравляет всех украинцев с выдающимся спортивным достижением – золотыми медалями чемпионата мира. По его словам, украинцы могут считать эту победу своей, поскольку дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анна в XI веке вышла замуж за короля Франции Генриха I.

"Этот победный матч мы можем записать на свой счет. Мы победили. Я забыл вам сказать, забыл сказать украинским СМИ, что французы на самом деле еще больше наши братья, чем хорваты. С победой! Слава Украине! Да здравствует Франция! Спасибо!" – сказал "Порошенко".

Ранее Шарий процитировал у себя в Twitter пост украинского президента, в котором тот благодарит хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за то, что они записали скандальный ролик со скандированиями "Слава Украине!", и называет хорватов братским народом.

В том же духе высказалась и жена Анатолия Шария. "Хочу напомнить, что побеждает не Франция, а почти Украина. Потому что это потомки Анны Ярославны. Слава Украине, браты! Не зря Ярослав отдал свою дочь править Францией. Потому и был мудрым. Украина стала чемпионом мира!" – написала Ольга Шарий в Twitter после завершения финального матча.

После этого она записала видео для YouTube, в котором рассуждает о том, что сборная Хорватии уступила в финальном противостоянии по одной простой причине: футболисты этой команды слишком тихо кричали "Слава Украине!". Вот если бы громче, исход решающего матча был бы совсем иным.

Комментаторы в социальных сетях поддержали почин Шариев и продолжили шутить на тему "украинской" победы. Один из пользователей предложил развесить на Крещатике французские флаги. "Только осторожно!!!! А то они очень похожи на флаг России!!!! Конфуз бы не вышел!!!" – написал он.

Другой подписчик Анатолия Шария предложил свое объяснение проигрыша балканской сборной: "Хорваты были обречены с того момента как за них стали топить украинские политики. Это уже правило такое)) Как только эти неудачники за что-то берутся – пиши пропало".

Тем не менее хорватские футболисты помнили о главном, поскольку "президент Хорватии, Колинда Грабар-Китарович, обнимая футболистов, каждому на ухо шептала "Слава Украине!".

Череда шуток по поводу того, что Украина стала чемпионом мира, была запущена еще в субботу, 13 июля, за день до финала чемпионата мира, когда в одном из блогов был опубликован материал с заголовком "Украина выиграла ЧМ-2018".

Его автор долго и сумбурно рассуждает на тему проукраинских выкриков в исполнении хорватских футболистов и заканчивает статью таким пассажем: "Эта околофутбольная история во многом предрешила результаты ЧМ-2018. Кто бы ни победил в финале, политический победитель уже известен. Это Украина, чей лозунг с легкой руки хорватских футболистов стал символом сопротивления имперской агрессии путинской России". Естественно, столь абсурдное утверждение не могло не разойтись по интернету в виде шуток.