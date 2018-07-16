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Украинское чемпионство высмеяли в Сети

Фото: GLOBAL LOOK press/Marcelo Machado de Melo
продолжениеТрагедия омрачила ликование французов
Франция выиграла благодаря дочери Ярослава Мудрого

Украинцы выставили себя на всеобщее посмешище, заявив, что их страна выиграла чемпионат мира по футболу 2018 года. Это нелепое заявление было сделано в одном из изданий Незалежной. Но известный журналист и видеоблогер Анатолий Шарий и его жена Ольга нашли этому тезису историческое подтверждение: мол, без Украины французы и по мячу бы попасть как следует не смогли.

В опубликованном на канале YouTube видеоролике Шарий спародировал президента Украины Петра Порошенко. Тот якобы поздравляет всех украинцев с выдающимся спортивным достижением – золотыми медалями чемпионата мира. По его словам, украинцы могут считать эту победу своей, поскольку дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анна в XI веке вышла замуж за короля Франции Генриха I.

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"Этот победный матч мы можем записать на свой счет. Мы победили. Я забыл вам сказать, забыл сказать украинским СМИ, что французы на самом деле еще больше наши братья, чем хорваты. С победой! Слава Украине! Да здравствует Франция! Спасибо!" – сказал "Порошенко".

Ранее Шарий процитировал у себя в Twitter пост украинского президента, в котором тот благодарит хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за то, что они записали скандальный ролик со скандированиями "Слава Украине!", и называет хорватов братским народом.

В том же духе высказалась и жена Анатолия Шария. "Хочу напомнить, что побеждает не Франция, а почти Украина. Потому что это потомки Анны Ярославны. Слава Украине, браты! Не зря Ярослав отдал свою дочь править Францией. Потому и был мудрым. Украина стала чемпионом мира!" – написала Ольга Шарий в Twitter после завершения финального матча.

После этого она записала видео для YouTube, в котором рассуждает о том, что сборная Хорватии уступила в финальном противостоянии по одной простой причине: футболисты этой команды слишком тихо кричали "Слава Украине!". Вот если бы громче, исход решающего матча был бы совсем иным.

Комментаторы в социальных сетях поддержали почин Шариев и продолжили шутить на тему "украинской" победы. Один из пользователей предложил развесить на Крещатике французские флаги. "Только осторожно!!!! А то они очень похожи на флаг России!!!! Конфуз бы не вышел!!!" – написал он.

Другой подписчик Анатолия Шария предложил свое объяснение проигрыша балканской сборной: "Хорваты были обречены с того момента как за них стали топить украинские политики. Это уже правило такое)) Как только эти неудачники за что-то берутся – пиши пропало".

Тем не менее хорватские футболисты помнили о главном, поскольку "президент Хорватии, Колинда Грабар-Китарович, обнимая футболистов, каждому на ухо шептала "Слава Украине!".

Череда шуток по поводу того, что Украина стала чемпионом мира, была запущена еще в субботу, 13 июля, за день до финала чемпионата мира, когда в одном из блогов был опубликован материал с заголовком "Украина выиграла ЧМ-2018".

Его автор долго и сумбурно рассуждает на тему проукраинских выкриков в исполнении хорватских футболистов и заканчивает статью таким пассажем: "Эта околофутбольная история во многом предрешила результаты ЧМ-2018. Кто бы ни победил в финале, политический победитель уже известен. Это Украина, чей лозунг с легкой руки хорватских футболистов стал символом сопротивления имперской агрессии путинской России". Естественно, столь абсурдное утверждение не могло не разойтись по интернету в виде шуток.

Андрей ФИЛАТОВ
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