Трагедия омрачила ликование французов

Бурное празднование победы в ЧМ-2018 привело к нескольким смертям

Два человека погибли во Франции, празднуя победу команды на чемпионате мира по футболу: в Анси на юго-востоке страны мужчина 42 лет разбился, прыгнув в канал. Другой мужчина насмерть разбился на машине – он врезался в дерево в Сен-Фели.

В больницу в тяжелом состоянии была госпитализирована молодая женщина. Вместе с друзьями она ехала на тракторе, свалилась на землю и попала прямо под его колеса. Кроме того, мотоциклист сбил трех детей в возрасте от трех до шести лет, сообщает Le Monde.

Издание отмечает, что для предотвращения беспорядков в стране дежурили свыше 63 тысяч 500 полицейских и 46 тысяч 500 жандармов, а также 44 тысячи пожарных. При этом в Париже порядок обеспечивали 4 тысячи служителей закона.

СМИ ранее сообщили, что, придя в восторг от триумфа французской сборной, хулиганы били витрины и громили витрины магазинов на Елисейских полях. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить разбушевавшуюся толпу.

В воскресенье, 15 июля, французы со счетом 4:2 разгромили хорватов в финальном матче ЧМ-2018. В последний раз футболисты Франции становились чемпионами мира 20 лет назад, в далеком 1998 году.