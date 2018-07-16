Парламентарий из Украины не согласилась с оценками FIFA

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, известная своими русофобскими высказываниями, разместила в Сети пост о прошедшем в России мировом первенстве по футболу.

Не стесняясь в выражениях, Геращенко заявила, что "это была одна из самых позорных страниц в современной истории". По мнению украинского депутата, футбольные команды должны были бойкотировать турнир, подобно тому, как в 1980 г. страны Запада, протестуя против ввода советских войск в Афганистан, не приехали на Олимпиаду в Москву.

"FIFA не считает РФ империей зла... Президенты и короли европейских стран приехали в Москву поддержать свои команды", – грустно констатировала Геращенко на своей страничке в Facebook.

Между тем президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино уже назвал прошедший чемпионат лучшим в истории и поблагодарил "русский народ и всю Россию" за великолепно организованный турнир.

ЧМ-2018 прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная РФ впервые в истории сумела выйти в 1/4 финала, обыграв испанскую команду. В финале 15 июля в "Лужниках" встретились сборные Франции и Хорватии. Французы стали чемпионами мира, обыграв хорватов со счетом 4:2.