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На Украине услышали треск Крымского моста

Фото: most.life
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Личный опыт соотечественников не убьет веру в то, что ненавистная переправа вот-вот рухнет

Мост через Керченский пролив не выдерживает автомобильной нагрузки и буквально трещит по швам. С таким "сенсационным" заявлением выступили украинские эксперты.

Чтобы доказать, что Крымский мост вот-вот рухнет, портал 1.com.ua опубликовал видеозапись, на которой якобы видно, как мост "буквально отходит от территорий полуострова". Однако внимательный зритель сразу заметит, что в ролике снят вовсе не мост, соединяющий Крым и материковую Россию, а какое-то другое сооружение.

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После таких подтасовок уже не кажутся удивительными заявления о том, что мост трясется и колышется, не сможет выдержать шторма и рухнет.

Чтобы придать больший авторитет мнениям анонимных экспертов, портал напоминает о том, что во времена Советского Союза мост через Керченский пролив так и не был построен. "Как бы то ни было, если Крымский мост все же упадет, то это нанесет непоправимый урон экологии и принесет десятки жертв", – пророчат украинские журналисты.

Между тем экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко съездил в Крым, чтобы убедиться, как развивается полуостров в составе России. Крымский мост произвел на политика сильное впечатление – по его словам, это "грандиозная стройка", мост построен "качественно, на века, и навсегда".  

Валентина МАЙОРОВА
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