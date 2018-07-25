На просторах Незалежной увлеклись "мягкой" версией главного нациста в истории

В интернете украинским поклонникам фашистской Германии житель Львова предлагает купить мягкую игрушку в виде фюрера Адольфа Гитлера.

Такое сногсшибательное объявление появилось на сайте OLX. Сколько оно провисело, неизвестно, но сейчас уже удалено с портала.

"Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера", – цитирует объявление издание "Украина.ру" сегодня. Отмечается, что размещено оно было в рубриках "Детский мир Львов" и "Игрушки Львов".

Продавалась игрушка за 40 грн (примерно 80 руб.), и указывалось, что ею уже пользовались.

По информации "Деловой столицы", объявление выставлено пользователем, зарегистрированным под ником Владимир Православный.

Однако не только жителям Незалежной предлагается поиграть в нацистских преступников. Неожиданно в центре Берлина на полках магазинов появились детские игровые наборы с танками, боевыми машинами и солдатами времен Третьего рейха. Такие игрушки обнаружило издание Berliner Zeitung в отделе компьютерных игр в торговом центре на Александрплатц.

В частности, в магазине можно приобрести пять наборов с нацистскими боевыми машинами, включая самолеты ВВС. Игрушки носят оригинальные названия: "Тигр", "Ягдпантера" и "Мауэрбрехер". На упаковках представлены фотографии с информацией об их происхождении и периоде производства.

Также в наборах присутствуют фигурки военных, одетых в черную нацистскую униформу, которую носили солдаты вермахта и СС. Сообщается, что на ней даже изображен герб Третьего рейха, но без свастики. На обмундировании нет черепов и молний СС, так как они запрещены Конституцией ФРГ.

Самое интересное, что хозяин магазина выступил категорически против, чтобы эти наборы продавались. Однако сотрудники не понимают, что в этом плохого – запрещенной символики нет, существование Третьего рейха является частью немецкой истории, а на полках можно найти и "более опасные игрушки, такие, как жестокие стрелялки".

Недоумевает и производитель игрушек – польская компания Cobi, которая изготавливает конструкторы. Там считают, что данная коллекция включает в себя модели всех крупных наций, участвовавших во Второй мировой войне. Кроме того, как заявил пресс-секретарь компании, представленные наборы подчеркивают "педагогический характер" "исторических игрушек".

По его мнению, Польша, как и любая другая страна, сама пострадала от национал-социалистов. С его точки зрения, "вы можете предотвратить повторения прошлого, только если всегда будете помнить о нем". Игрушки фирмы должны, по-видимому, помочь в этом, с долей сомнения пишет немецкое издание.

