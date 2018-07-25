На Крымский мост положили бархатные рельсы

Расчетная скорость движения поездов над Керченским проливом – 120 км/ч

Возведение железнодорожной части Крымского моста вышло на новый этап: строители уложили первые рельсы. Путь будет, по словам самих железнодорожников, "бархатный" – плавный и практически бесшумный. Для этого используется бесстыковой способ укладки, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

По теме Крымский Мост

"На пролетах Крымского моста будут уложены плети бесстыкового пути длиной 440 метров с последующим ввариванием между ними уравнительных стыков для компенсации температурных расширений", – пояснил руководитель проекта на участке Евгений Чибышев. Он напомнил, что рельсы испытывают большую нагрузку при движении состава. На них влияют также колебания температуры воздуха. "Поэтому между каждой парой пролетов конструкции моста обустраивается герметичный деформационный шов, а между рельсовыми плетями укладывается уравнительный стык", – рассказал Чибышев.

При этом вести работы одновременно на разных участках железнодорожного моста нельзя: в отличие от автомобильного дорожного покрытия, рельсы укладываются в строгой последовательности. Ведь составы, которые укладывают рельсошпальную решетку, могут продвигаться только по уже готовым путям. Учитывая, что длина каждого рельса 25 м, а уложить нужно 38 км путей, дело предстоит не быстрое.

Зато потом по мосту бесшумно полетят поезда: пассажирские со скоростью до 120 км/ч, грузовые – до 80 км/час.

Движение планируется запустить в 2019 году. Ожидается, что в первое время над Керченским проливом будут курсировать 29 пар составов в сутки, из них 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных, сообщается на сайте газеты "Комсомольская правда".