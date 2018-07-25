Поездка словаков переполнила чашу терпения Незалежной

В Киеве обмолвились о планах покарать иностранцев, направляющихся в Крым, что называется, по делам. Речь идет, например, об артистах или компаниях, которые, ослушавшись "приказа" киевских властей, собираются гастролировать в Крыму или принимать непосредственное участие в каких-либо других мероприятиях.

О необходимости наказывать "предателей" из Европы высказался глава так называемой прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов. Данное ведомство до сих пор числится в составе Генпрокуратуры Украины, несмотря на российскую принадлежность полуострова. Штаб-квартира структуры обосновалась в Киеве.

Мамедов посетовал, что пока украинское правительство не переходит от слов к делу. По словам чиновника, также следует призывать к ответу владельцев морских судов и самолетов, которые заходят в Крым.

"Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры – это непременно ускорит этот процесс", – убежден Мамедов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Он добавил, что относится с почтением к политическому курсу Порошенко, который направлен на то, чтобы превратить полуостров в "неподъемный" для России.

Столь мощное заявление прозвучало буквально через сутки после того, как в Крым решили съездить члены парламента Словакии. Очевидно, что после аналогичных вояжей депутатов из Германии и Италии у Киева начинают сдавать нервы.

В столице Крыма, Симферополе, последним заявлениям нисколько не удивились. Киев периодически осеняют идеи, реакция на которые у российской стороны примерно следующая: собака лает -караван идет.



"Все это мы уже проходили, все это уже было, ничего нового здесь нет. Они нам уже и воду перекрывали, и свет, хотят вал вырыть, чтобы Крым превратился в остров. А что толку? Фантазеры! Пусть фантазируют себе, что хотят, пусть у себя в мозгу прокручивают что угодно. Ничего не получится", – заявил в эфире радио Sputnik депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин.

Он подчеркнул, что Украина лишилась Крыма безвозвратно. "Все, потеряли – так потеряли, ушло – так ушло, и уже никогда не срастется. Надо уже привыкнуть к новым реалиям, а они все по старинке", – пояснил законодатель, посоветовал соседнему государству направить свою неуемную энергию внутрь страны.

"Они бы лучше подумали, как сохранить то, что у них осталось – все идет к полному развалу, все растаскивается. Им можно было бы сказки писать, но они даже этого не умеют", – высказал свое мнение депутат.