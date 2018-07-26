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Только не Порошенко: украинец приплыл в Крым на плоту из бутылок

Фото: pixabay.com
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Он рисковал жизнью, но сумел вырваться из страны

Граждане Украины больше не могут терпеть политики Порошенко и пытаются сбежать из страны любыми способами. Одного из таких поймали на границе. Он попал на полуостров на самодельном плоту, который сделал из досок и пластиковых бутылок. Об этом сообщил представитель пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

Отмечается, что при себе у украинца были паспорт, военный билет, туристический рюкзак, а также несколько телефонов, передает "Интерфакс".

Оказалось, что мужчина ранее имел украинское гражданство, однако сейчас на руках у него паспорт РФ. Свой поступок он объяснил желанием получить экстрим.

"Свое решение пойти в обход пункта пропуска гражданин объяснил увлечением экстремальным туризмом. Конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста", – сказал представитель ФСБ.

В результате экстремала оштрафовали, но отпустили, сообщает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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