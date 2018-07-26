Украинцы пригласили американцев в Крым

Вашингтон пока думает над неожиданным приглашением

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в ответ на "Крымскую декларацию" пригласила американские власти на полуостров, чтобы они смогли лично узнать о жизни людей здесь.

"Американским властям давным-давно надо не принимать бессмысленные декларации, которые никак не повлияют на жизнь крымчан, а просто самим посетить наш Крым и увидеть так называемую "оккупацию" воочию", – цитирует ее РИА "Новости".

При этом Гридчина подчеркнула, что полуостров всегда являлся частью России. По ее словам, ни о какой оккупации Крыма речи быть не может.

Американские власти пока никак не отреагировали на приглашение.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не признает Крым частью РФ. Кроме того, американцы не снимут санкции, введенные из-за присоединения полуострова.