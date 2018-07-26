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Вопреки угрозам: зачем иностранцы рвутся в Крым

Фото: pixabay.com
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Санкции не мешают желающим поправлять здоровье

Руководитель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что большая часть иностранных туристов едет на полуостров на лечение.

"Никакие санкции, ограничения и предостережения не срабатывают. Это еще больше нам приятно, потому что показывает уровень медицинского обслуживания в наших санаториях, показывает, что в Крым за здоровьем едут со всего мира, несмотря ни на какие страшилки и угрозы", – приводит РИА "Новости" слова Черняка. Он добавил, что в 2017 г. на полуостров приезжали туристы из 68 стран.

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Всего с января по 25 июля 2018 г. в Крыму побывали 3 миллиона 281 тысяча туристов, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. На самых популярных курортах – в Большой Алуште, Феодосии, Судаке, Евпатории – санатории и гостиницы заполнены почти на 100%.

Валентина МАЙОРОВА
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