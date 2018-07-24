Украинский политик проехался по переходу и пришел в восхищение

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко съездил в Крым, чтобы собственными глазами увидеть, как развивается полуостров в составе России. После поездки он записал специальное видеообращение к своим согражданам.

Прежде всего на Журавко сильное впечатление произвел Крымский мост. Проехавшись по нему на машине, политик пришел к выводу, что это "грандиозная стройка", а его производственный опыт подсказал ему, что мост построен "качественно, на века, и навсегда".

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Он обрушился с критикой на киевские власти за то, что те позволяют себе делать негативные, а порой угрожающие и дерзкие заявления о Крымском мосте. Действующую власть на Украине он охарактеризовал весьма жестко – маргиналы, идиоты, жулики и лжецы. Досталось и так называемым экспертам, которые регулярно замечали, как Крымский мост вот-вот рухнет.

"Никакие лжеаналитики Украины, которые рассказывают, что, типа, мост развалится, либо же его не существует, и никогда не построят, – украинцы, не верьте!" – заявил он.

Журавко признался, что "как украинец" чрезвычайно рад запуску движения по мосту, который стал связующей артерией между Крымом и Россией. Его до глубины души поразило количество машин, едущих в Крым. И ведь в ближайшем будущем будет запущено железнодорожное сообщение между полуостровом и материком.

"Люди, действительно, едут в Крым отдыхать. А, значит, экономика Крыма будет расти, процветать, и жизнь крымчан улучшится", – пришел к выводу Журавко.

В конце своего рассказа политик пустился в мечтания. Что бы было, если бы Крымский мост строили Украина и Россия сообща? Незалежная при таком раскладе имела бы большую экономическую выгоду – ее продукция поставлялась бы в РФ по низким ценам. Оба народа остались бы в выигрыше, заключил Журавко.

"Уверен, что придет тот день, когда между нами границ не будет. И эта лживая, кровавая киевская власть, вместе с нацфашистами будет уничтожена и уйдет в прошлое. И мы станем великим народом, который будет строить, созидать, растить своих детей, и оберегать мир на всей планете", – сказал он в конце.