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Воюющий в Донбассе Пашинин жестко высказался об Украине

Анатолий Пашинин. Кадр youtube.com
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Бывший актер продолжает "кайфовать"

Он рад, что участвует в боевых действиях. Об этом сам Анатолий рассказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

"Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", – заявил Пашинин.

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А потом добавил, что, стреляя в противника, просто "хочет попасть". Это его главная цель.

Актера на войне "берегут как зеницу ока". И охрана состоит из "смертоносных" 20-летних солдат, похвалился он.

Война – "это вам не кино", отметил Пашинин. Это страшно, он не понимает, как некоторые не боятся. Самый сильный его страх – "расстроить свою мамочку".

При этом бывший актер также вспомнил, что однажды видел, как противотанковая управляемая ракета попала в машину с людьми. "Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни", – сообщил он. 

Кроме того, Пашинин не признает украинское правительство, распоряжения министров, их законы. "Это моя земля. И прочие люди, заезжие сюда, которые относятся к моей родной земле как к колонии, куда можно заехать и быть любым необразованным базарным дельцом и мошенником и стать премьер-министром. Вы – колония, господа", – подчеркнул он.

Когда-то он был востребованным артистом в России, заявила украинская журналистка Соня Кошкина перед интервью. И тогда, по ее словам, за один съемочный день получал $3 тыс., а теперь считает копейки и дорогой зажигалке предпочитает коробок спичек.

В 2014 г. актер, сыгравший главные роли в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, сначала побывал на Майдане в Киеве, где у него "лопнула струна", а потом вступил в добровольческий батальон, созданный на основе запрещенного в России "Правого сектора".

В более раннем интервью он говорил, что в Донбассе "не долг выполняет", а "ловит кайф". Возвращаться в Россию актер не собирается. При этом он критиковал украинскую армию за "совковость".

Полина ДОРОЖКИНА
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