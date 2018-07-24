Украинский президент приказал вернуть полуостров ко второму сроку

Президента Украины одолевают бредовые идеи по поводу того, что уже в следующем году он сможет вернуть Крым под свой контроль. По его заданию разработан план по "деоккупации и реинтеграции" полуострова. Невозможность такого сценария никого в Киеве, похоже, не смущает.



Задача по возвращению Крыма власти Незалежной сформулировали в документе под названием "План неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии со временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы", сообщил в Facebook экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Конечным сроком присоединения Крыма к Украине назван декабрь 2019 года.

В документе говорится о том, что Украина намеревается собрать и представить доказательства нарушения прав человека в Крыму со стороны властей РФ. Жалобы на "московский произвол" планируется собрать и у простых украинских граждан. "И это при том что банда, возглавляемая сегодня П. Порошенко осуществила кровавый переворот в Украине, ведет пятый год войну на Донбассе и гражданскую войну в Украине. И эти палачи берутся помогать кому-то искать соринку в чужом глазу, когда у самих вместо глаз бревна торчат", – написал бывший парламентарий.

Украинские власти также собираются искать улики против РФ для подкрепления исков в Международный уголовный суд, в трибунал по морскому праву, а также в судебные органы для защиты инвестиций, сделанных в Крыму до 2014 года.

"Получается, что Украина берется закошмарить Российскую Федерацию в ее попытках обеспечить передвижение вокруг Крыма морских судов собственных портов приписки. Сомнительным является то, что хоть одно заявление будет подготовлено, а тем более рассмотрено по существу", – отметил Журавко.

Киев собирается поддерживать деятельность международной платформы "Друзья деоккупации Крыма". В нее вошли страны, которые объявили санкции против России в ответ на присоединение Крыма. По мнению Журавко, это начинание потерпит крах: "Если бы не США с их кнутом угроз и санкций против своих же партнеров, то и клуб таких друзей-санкционеров и собрать было бы невозможно, да и разбежался бы он уже давно".

Автор документа, представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, предлагает финансировать проукраинские структуры и организации, состоящие из представителей малых народов Крыма, "политзаключенных" и их семей и даже создать отдельные подразделения Вооруженных сил из числа жителей полуострова. Для этого будут вестись специальные реестры из "внутренне перемещенных лиц". Видимо, эти подразделения, по замыслу команды Порошенко, и поведут наступление на Крым с тем, чтобы вернуть его под власть Киева. Журавко отметил, что при этом президент Украины не обещает крымским татарам в случае взятия полуострова объявить его их национальной автономией: не хочет делиться ценным ресурсом – крымской землей.

На создание вооруженных формирований из бывших крымчан в казне нет денег. А потому формироваться такие подразделения будут по украинской традиции – из кармана волонтеров.

"Киевская хунта бандеро-фашистов любит играть в войнушки, но только за счет самого народа, и убивая сам народ. Быстротекущее время это неумолимо доказывает, что неминуемо вызовет активный протест даже у тех, кто сегодня пока пассивен и ни о чем не задумывается. Все к этому стремительно идет", – заключил Журавко.

Ранее украинские политики неоднократно заявляли о том, что будут использовать различные рычаги и инструменты, чтобы вернуть Крым в состав страны или хотя бы испортить жизнь своим бывшим соотечественникам на полуострове. При этом они признают, что отбить республику силовым путем Украина не сможет.