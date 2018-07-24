Здоровье
- От рака спасут особые грибы
- Невероятно, но факт: В алкоголе нашли радиацию
- Найдена неожиданная причина рака
Президента Украины одолевают бредовые идеи по поводу того,
что уже в следующем году он сможет вернуть Крым под свой контроль. По его
заданию разработан план по "деоккупации и реинтеграции" полуострова.
Невозможность такого сценария никого в Киеве, похоже, не смущает.
Задача по возвращению Крыма власти Незалежной сформулировали в документе под названием "План неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии со временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы", сообщил в Facebook экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Конечным сроком присоединения Крыма к Украине назван декабрь 2019 года.
В документе говорится о том, что Украина намеревается собрать и представить доказательства нарушения прав человека в Крыму со стороны властей РФ. Жалобы на "московский произвол" планируется собрать и у простых украинских граждан. "И это при том что банда, возглавляемая сегодня П. Порошенко осуществила кровавый переворот в Украине, ведет пятый год войну на Донбассе и гражданскую войну в Украине. И эти палачи берутся помогать кому-то искать соринку в чужом глазу, когда у самих вместо глаз бревна торчат", – написал бывший парламентарий.
Украинские власти также собираются искать улики против РФ для подкрепления исков в Международный уголовный суд, в трибунал по морскому праву, а также в судебные органы для защиты инвестиций, сделанных в Крыму до 2014 года.
"Получается, что Украина берется закошмарить Российскую Федерацию в ее попытках обеспечить передвижение вокруг Крыма морских судов собственных портов приписки. Сомнительным является то, что хоть одно заявление будет подготовлено, а тем более рассмотрено по существу", – отметил Журавко.
Киев собирается поддерживать деятельность международной платформы "Друзья деоккупации Крыма". В нее вошли страны, которые объявили санкции против России в ответ на присоединение Крыма. По мнению Журавко, это начинание потерпит крах: "Если бы не США с их кнутом угроз и санкций против своих же партнеров, то и клуб таких друзей-санкционеров и собрать было бы невозможно, да и разбежался бы он уже давно".
Автор документа, представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, предлагает финансировать проукраинские структуры и организации, состоящие из представителей малых народов Крыма, "политзаключенных" и их семей и даже создать отдельные подразделения Вооруженных сил из числа жителей полуострова. Для этого будут вестись специальные реестры из "внутренне перемещенных лиц". Видимо, эти подразделения, по замыслу команды Порошенко, и поведут наступление на Крым с тем, чтобы вернуть его под власть Киева. Журавко отметил, что при этом президент Украины не обещает крымским татарам в случае взятия полуострова объявить его их национальной автономией: не хочет делиться ценным ресурсом – крымской землей.
На создание вооруженных формирований из бывших крымчан в казне нет денег. А потому формироваться такие подразделения будут по украинской традиции – из кармана волонтеров.
"Киевская хунта бандеро-фашистов любит играть в войнушки, но только за счет самого народа, и убивая сам народ. Быстротекущее время это неумолимо доказывает, что неминуемо вызовет активный протест даже у тех, кто сегодня пока пассивен и ни о чем не задумывается. Все к этому стремительно идет", – заключил Журавко.
Ранее украинские политики неоднократно заявляли о том, что будут использовать различные рычаги и инструменты, чтобы вернуть Крым в состав страны или хотя бы испортить жизнь своим бывшим соотечественникам на полуострове. При этом они признают, что отбить республику силовым путем Украина не сможет.
Реальные улики катастрофы под Донецком до сих пор валяются на месте крушения
Украинский политик проехался по переходу и пришел в восхищение