Пока мэр Кличко отдыхает на "краю цивилизации", вверенный ему стольный град затопило

Сегодня на Киев обрушился мощный ливень, затопивший целые улицы, дороги, подземные переходы, частично обрушив мост. В украинской столице образовался транспортный коллапс, от обвалившихся деревьев повреждены автомобили. При отсутствии городского головы, то бишь Виталия Кличко, за него пытались оправдаться его соратники. И они нашли главную причину несчастья – проблема в аномальных осадках и старых ливневках.

С таким комментарием выступил со страницы в Facebook советник мэра и депутат от "Партии Петра Порошенко" в Верховной раде Дмитрий Белоцерковец.

"Если вода не стоит часами, а постепенно уходит, то просто ливневка не справляется с объемами осадков из-за их аномальности и такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых больших и успешных мегаполисах", – поведал он.

Однако, отмечает депутат, если же вода стоит долго и не уходит, тогда действительно что-то с ливневкой и с этой бедой что-то нужно делать.

"Проблема ливневок в городе историческая, появилась не вчера и не год назад. Мы понимаем, что над этим нужно работать и этот вопрос является актуальным. Поэтому, на многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но, на большинстве улиц эти системы – старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем. Как, например, на Левобережке", – написал Белоцерковец.

По его словам, в тех местах, где сложилась самая критическая ситуация, управление чрезвычайных ситуаций города начинает откачку воды помпами.

Это да, это, конечно, проблема с советскими ливневками, не то же самое, что сразу после "революции гидности" броситься крушить памятники бывшим неправильным мятежникам и массово переименовывать улицы и площади, вынимая из городского бюджета деньги на таблички, новые штампы и бланки. Кто ж знал, что может случиться аномальный ливень.

А между тем, как сообщает городская госадминистрация на Киев до конца 25 июля обрушится новая волна дождя, в результате чего могут быть новые подтопления.

Из-за обильных осадков образовались пробки на Крещатике, бульваре Шевченко, улицах Льва Толстого, Саксаганского, проспекте Победы. Катастрофическая ситуация сложилась в районе станции метро Шулявская.

В некоторых районах приостановили движение трамваи и троллейбусы. А на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе, ну главное же было переименовать, а не отремонтировать) и Телиги частично обвалился путепровод.

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Пользователи активно выкладывают в Сеть фото и видео киевского потопа.

"Киев еще не пал, но метро уже затопили", – написал один весельчак.

Киев ещё не пал , но метро уже затопили pic.twitter.com/kRyBvFkh8L — Тихий Хо (@35batarea) 25 июля 2018 г.

Кроме переименования улиц, народные мыслители нашли еще одну причину бардака в столице.

25.07.2018 Киев.

больше гей-парадов в киеве веселых и разных pic.twitter.com/dYvB37STJy — Inga Okolesova (@happywo55746323) 25 июля 2018 г.

Тут вот правильный вопрос задают товарищу, зачем ему зонт:

Продолжаем серию фото и видео " Киевское лето". pic.twitter.com/MwgP9onZLV — Типичный Киев (@kievtypical) 25 июля 2018 г.

Некоторые киевляне с долей юмора отнеслись к происходящему:

Пользователи интернета с юмором отреагировали на наводнение, затопившее Киев pic.twitter.com/4baAEi7oht — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 25 июля 2018 г.

Напомним, как сообщала на прошлой неделе "Страна", мэр Киева Кличко 19 июля улетел на неделю в отпуск в США, чтобы в кругу семьи отметить свое 47-летие. Тогда же он написал в Facebook, что находится "на краю цивилизации". Сегодня в своем аккаунте он пока сохраняет молчание.

