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На Украине произошло серьезное ДТП

В очередной страшной аварии погибли два человека

Несчастье случилось в Киевской области. Легковушка на трассе Киев – Харьков врезалась на полной скорости в грузовик. Жертвами ДТП стали 12-летний ребенок и женщина. Водитель получил травмы, сейчас он находится в больнице. О его состоянии пока не сообщалось.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает УНН со ссылкой на областную полицию.

По предварительным данным, фура стояла на обочине дороги. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее стало известно о страшной аварии в Житомирской области, где погибли россияне.

Виктория БАЛАЯН
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