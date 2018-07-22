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Несчастье случилось в Киевской области. Легковушка на трассе Киев – Харьков врезалась на полной скорости в грузовик. Жертвами ДТП стали 12-летний ребенок и женщина. Водитель получил травмы, сейчас он находится в больнице. О его состоянии пока не сообщалось.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает УНН со ссылкой на областную полицию.
По предварительным данным, фура стояла на обочине дороги. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее стало известно о страшной аварии в Житомирской области, где погибли россияне.
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Полюбоваться видами столицы не вышло