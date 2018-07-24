Киев и Вашингтон разработали собственный план

Страны солидарны относительно строительства топливной магистрали. И Украина, и США продолжают гнуть свою линию. О неприемлемости прокладки по дну Балтики нового газопровода в очередной раз высказался заместитель американского Госсекретаря по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

"Хочу выразить непреклонную поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержки надежного транзита газа через Украину. Мы все едины в США в части поддержки Украины", – заверил высокопоставленный гость украинского лидера Петра Порошенко, говорится в тексте, опубликованном на его сайте.

"Сообщники" даже разработали план, как помешать реализации российского проекта.

"Очень важна наша координация в вопросах недопущения строительства "Северного потока-2". Как проекта, который угрожает не только энергетике Украины и Европы, а напрямую касается геополитической безопасности. И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской администрации, американского правительства. Для нас это чрезвычайно важно", – парировал проамериканский украинец.

Кроме того, на встрече были также подняты и другие вопросы, связанные с энергетической безопасностью и сотрудничеством в топливно-энергетической сфере. В частности, Порошенко отчитался, что энергоблок Южно-Украинской АЭС впервые запустили на американском горючем компании Westinghouse.

На этом дифирамбы заокеанской державе не закончились. Петр Алексеевич также поблагодарил США за всяческую поддержку и помощь в области энергоснабжения.

О том, что Киев и Вашингтон вступили в сговор, говорилось накануне. О намерении противодействовать строительству "СП-2" заявлял премьер Незалежной Владимир Гройсман на встрече все с тем же Фенноном.

Напомним, две нитки новой топливной магистрали суммарной мощностью 55 млрд куб. м в год протянутся из России в Германию по дну Балтики. Ожидается, что "Северный поток – 2" сдадут в эксплуатацию уже в следующем году. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Половину суммы вносит консорциум европейских инвесторов, вторую часть – "Газпром".