Берлин меняет СПГ на "Северный поток-2"

Немцы выбросят миллионы, чтобы заставить замолчать противников

Возможность получать большие объемы российского трубопроводного газа дорого обойдется Германии. Чтобы США не вмешивались в реализацию проекта "Северный поток-2", немцы решили кинуть им кость – согласились построить терминал для приема сжиженного газа (СПГ).

Терминал мощностью до 5 млн тонн разместится в Брунсбюттеле на федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, пишет Handelsblatt. Стоимость проекта составит порядка 500-600 млн долларов. Это – плата за спокойствие, поскольку никакой необходимости в СПГ страна не испытывает и покупать его вместо дешевого топлива, поставляемого "Газпромом", не собирается.

"Этот шаг Германии будет для проформы, чтобы не выделяться из общей секты "любителей" СПГ, – прокомментировал ситуацию "Взгляду" преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, эксперт ФНЭБ Игорь Юшков. – В Европе есть мантра, что как только ты построил СПГ-терминал, "Газпром" тебе сразу должен дать скидку, а значит, ты победил монополию. На самом деле это большая выдумка", – поясняет эксперт.

Российский трубопроводный газ и так намного дешевле СПГ, доставляемого из-за океана. Это прекрасно понимают не только предприниматели, но и политики. А кто не понял сразу, теперь может убедиться, глядя на печальную европейскую статистику. Ведь в прошлом году страны ЕС в общей сложности закупили лишь 55 млрд кубов СПГ, тогда как совокупная мощность всех терминалов, построенных в Европе, составляет 235 млрд кубометров. То есть простаивает даже не половина, а гораздо больше.

Но несмотря на это рачительные немцы готовы потратить полмиллиарда на заведомо провальный проект. "Это будет проект исключительно для того, чтобы отстали, и ничего более", – убежден Юшков. Когда в Германии появится СПГ-терминал, никто не сможет ее упрекнуть, что она слишком зависит от российского газового монополиста и не пускает на свой рынок партнерский газ из США. Будут ли немцы потом все-таки получать американский СПГ хоть в каком-то объеме – это другой вопрос. Но учитывая, что мощность "Северного потока-2" составит 55 млрд кубов – то есть ровно столько, сколько Европа закупила в 2017 г. СПГ, ответ очевиден.