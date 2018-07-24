Нападки на "Северный поток-2" оказались отвлекающим маневром

Вашингтон пытается ухватить кусок пирога побольше за счет Москвы

Настойчивые заявления о политизированности проекта "Северный поток – 2" и попытки уничтожить проект являются на самом деле элементом конкурентной борьбы за рынок газа. Об этом заявил глава австрийской компании OMV, являющейся соинвестором российского проекта, Райнер Зеле.

"Для того чтобы Европа оставалась конкурентоспособной, чтобы европейская промышленность оставалась конкурентоспособной, а сам регион по-прежнему был инвестиционно привлекательным, нам нужно обеспечивать выгодный, то есть недорогой газ, – пояснил он в интервью ТАСС. – Все эти аргументы против строительства газопровода – это исключительно отвлекающий маневр. Речь на самом деле о конкурентоспособности", – убежден Зеле.

Выступления Киева против "Северного потока – 2" имеют ту же основу. "Давайте говорить открыто: украинцам просто не хочется терять доходы от транзита газа через свою территорию, поэтому они просто пытаются использовать европейских политиков в своих целях", – заявил австрийский предприниматель.

По его мнению, антироссийские санкции и угрозы США принять меры против европейских компаний, которые сотрудничают с "Газпромом", и вовсе являются несправедливыми. Зеле не смог ответить на вопрос, как эти санкции отразятся на OMV. Но дал понять, что австрийцы не намерены подчиняться чужим указаниям.

"Мы финансово участвуем в проекте "Северный поток – 2" во имя Европы, а не ради удобства президента Трампа. Наши потребители находятся в Европе, мы строим эту трубу для них, чтобы еще надежнее обеспечивать их природным газом", – подчеркнул Зеле.

Лучшее доказательство этому – продление соглашения о сотрудничестве OMV и "Газпрома" до 2040 года. В планах компаний – новые контракты, передает "Пятый канал".