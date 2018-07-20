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"Нафтогаз" назвал цену за мир с "Газпромом"

Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин
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Если Москва заплатит, Киев готов сесть за стол переговоров

Киев не против того, чтобы уладить газовый конфликт с Москвой, но за это российская сторона должна заплатить баснословную сумму. С таким ультиматумом выступил коммерческий директор государственной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По новым судебным искам, которые украинская компания инициировала в отношении российского контрагента, сумма компенсации составляет порядка $12 миллиардов. "Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", – написал представитель "Нафтогаза" на своей страничке в Facebook.

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При этом Витренко подчеркнул, что заключить мировое соглашение по уже принятым судебным решениям не представляется возможным. Так что Киев ждет не дождется, когда на счета "Нафтогаза" будет перечислена компенсация в размере $2,56 миллиарда по февральскому решению Стокгольмского арбитража, а также проценты и оплата судебных расходов на $75 миллионов.

"Пока мы не получим эти деньги, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы "Газпрома" по всему миру", – отметил коммерческий директор. Он подчеркнул, что у российского концерна нет ни малейшего шанса добиться апелляции.

Суть новых претензий Украины все та же: "Газпром" якобы должен поставлять в Незалежную голубое топливо и поддерживать давление в газотранспортной системе на должном уровне, но не делает этого. Кроме того, Москва отказывается пересматривать транзитный тариф. За все это наша страна и должна, по версии Витренко, заплатить указанную им сумму в $12 миллиардов.

Судя по заявлениям представителей "Нафтогаза", в этой компании правая рука не знает, что делает левая. Витренко разговаривает с "Газпромом" на языке ультиматумов, а глава компании Андрей Коболев миролюбиво сообщает, что компания готова рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения.

"Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока – 2", – заявил руководитель "Нафтогаза".

Он также рассказал, что на переговорах в Берлине между представителями РФ, Украины и Еврокомиссии был согласован подход, по которому новый контракт должен регулироваться европейским правом. "Без его применения на украинском рынке газа любой контракт с "Газпромом" просто не имеет смысла", – отметил Коболев.

Действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в 2019 году. Киев требует от Москвы продлить его на выгодных для украинской стороны условиях. Россия заявляет, что готова продолжить поставлять газ в ЕС по украинскому коридору, но в меньших объемах, на иных условиях и только в том случае, если сторонам удастся уладить все споры между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Андрей ФИЛАТОВ
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