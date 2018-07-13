Ставка на доставку повышаться не будет, а через два года станет еще ниже

Трехсторонние переговоры, которые пройдут в немецкой столице 17 июля, затронут ряд газовых вопросов. Украинская компания намерена высказать на встрече свои пожелания. Прежде всего, она будет настаивать на применении европейских правил к транзиту газа через Незалежную.

"Позиция заключается в том, что мы говорим: по тем же правилам, по которым "Газпром" работает в Европе, мы настаиваем, чтобы "Газпром" работал и на Украине. Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирование мощностей и обмена данными, все-все-все как в Европе, так и у нас", – заявил в эфире радио "Новое время" коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Транзит голубого топлива – тема номер один международных переговоров. Тем не менее, заверил топ-менеджер, повышение цен на доставку через территорию Незалежной обсуждаться не будет. Украинская сторона не станет выдвигать подобных требований на долгосрочный период.

Собравшиеся заострят внимание на транзите газа в Европу после 2019 года. "Нафтогаз", пообещал Витренко, собирается выставить ценник еще с меньшими цифрами.

"После 2020 года мы говорим, что транзитная ставка будет даже ниже чем сейчас по контракту", – объявил топ-менеджер украинской компании.