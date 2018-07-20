Украинца примотали к позорному столбу с клеймом "ватник"

Мужчину наказали за симпатию к России

В Чернигове неизвестные привязали к столбу местного жителя с табличкой "Я ватник".

Видеоролик с издевательствами выложил на своей странице один из пользователей Facebook. На нем видно, что мужчине никто не пытается помочь.

Автор видео утверждает, что тот разрушил памятник "героям Небесной сотни" и выкрикивал пророссийские лозунги. Также сообщается, что мужчина отсидел в тюрьме по обвинению в педофилии.



Правоохранители освободили мужчину и беседуют с ним, сообщает ТСН. Однако пока неизвестно, "кто это сделал, зачем".