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Украинца примотали к позорному столбу с клеймом "ватник"

продолжениеНезалежная вооружилась "шайтан-трубой"
Мужчину наказали за симпатию к России

В Чернигове неизвестные привязали к столбу местного жителя с табличкой "Я ватник".

Видеоролик с издевательствами выложил на своей странице один из пользователей Facebook. На нем видно, что мужчине никто не пытается помочь.

Автор видео утверждает, что тот разрушил памятник "героям Небесной сотни" и выкрикивал пророссийские лозунги. Также сообщается, что мужчина отсидел в тюрьме по обвинению в педофилии. 

Правоохранители освободили мужчину и беседуют с ним, сообщает ТСН. Однако пока неизвестно, "кто это сделал, зачем".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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